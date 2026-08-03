کارشناس فرهنگی، در برنامه زنده رادیویی «رهیافت» با تأکید بر جایگاه تمدنی پیاده‌روی اربعین، این رویداد را پاسخی قاطع به گفتمان عاشورایی و نمادِ هوشمندی و همبستگی ملت ایران دانست که زمینه‌ساز حرکت جهان به سوی مهدویت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، این کارشناس فرهنگی در تحلیل ابعاد معنوی و سیاسی اربعین اظهار داشت: اربعین در حقیقت تداوم و تأیید حرکت حسینی در عاشورا است. رهبر شهید ما نیز همواره بر این منظومه تأکید داشتند و مغناطیس حسینی را موتور محرک این جریان می‌دیدند. امروز شاهد هستیم که این پیوند میان اربعین و اندیشه‌های متعالی نظام، چه ظرفیت عظیمی را برای امت اسلامی ایجاد کرده است.

خلخالی با اشاره به حماسه حضور مردم در مناسبت‌های ملی و مذهبی تصریح کرد: عظمت فعلی اربعین و پیش‌تر از آن، تشییع باشکوه رهبر شهید، مرهون حضور فوج‌فوج و خودجوش مردم در میدان است. ملتی که از شهادت هراسی نداشته باشد و چنین هوشمندانه در صحنه حاضر شود، بدون شک می‌تواند دنیا را به سمت مهدویت و ظهور پیش ببرد.

وی در خصوص پیوند ناگسستنی مردم و حاکمیت گفت: تا زمانی که فرمان و هدایت رهبری در میان باشد، مردم در میدان حضور دارند و این حضور، ضامن اقتدار کشور است. مردم ما با هوشمندی زیرکانه، وحدتی را به نمایش گذاشته‌اند که در بزنگاه‌های تاریخی، عامل شکست نقشه‌های دشمنان شده است.

این تحلیلگر مسائل فرهنگی با هشدار نسبت به جنگ روانی دشمنان افزود: از زمانی که موضوع مذاکرات مطرح شده است، شاهد تلاش دشمن برای ایجاد تشویش در اذهان عمومی هستیم. ترفند اصلی دشمن در این میان، کاهش اعتماد مردم به مسئولان است، اما حضور میلیونی در اربعین و هوشیاری جامعه، تمام این شگرد‌ها را بی‌اثر کرده است.

خلخالی در پایان به پیوند راهبردی ملت‌های ایران و عراق اشاره کرد و به مجری راویو البرز گفت: در جریان اربعین، شاهد پذیرایی خالصانه مردم عراق از زائران ایرانی هستیم؛ عراقی‌ها ایران را مظهر پیروزی اسلام می‌دانند. این همبستگی که ریشه در دوران دفاع مقدس دارد، امروز در جمعیت ۲۰ میلیونی اربعین به اوج خود رسیده و بیانگر نقش ممتاز مردم در تحکیم جبهه مقاومت است.