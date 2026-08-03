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رئیس پلیس راهور استان محدودیتهای ترافیکی روز اربعین حسینی در شهر یزد را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ دستوار، ضمن اشاره به برگزاری مراسمهای اربعین در روز سه شنبه ۱۳ مردادماه گفت: با توجه به حضور هیئتهای مذهبی در مسجد جامع، از ساعت ۷ صبح الی ۱۵ عصر مسیر سه راه مهدی در خیابان امام با محدودیت ترافیکی مواجه خواهد بود.
وی افزود: همچنین با توجه به مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین، از ساعت ۷ صبح تا ۱۲ ظهر در مسیرهای میدان امام حسین (ع) به سمت میدان شهدای محراب و از میدان شهدای محراب تا میدان ابوذر و تقاطع حضرت امیرالمومنین (ع) واقع در بلوار شهید دشتی محدودیت ترافیکی اجرا خواهد شد.
رئیس پلیس راهور استان یزد خاطرنشان کرد: در بعد از ظهر روز اربعین نیز در بلوار امامزاده جعفر، تردد وسایل نقلیه با محدودیت همراه خواهد بود که از رانندگان تقاضا داریم از مسیرهای جایگزین تردد کنند.