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رئیس کل دادگستری استان مرکزی از آزادی ۹۰ زندانی جرائم غیرعمد طی چهار ماه گذشته خبر داد و گفت: این زندانیان با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، گذشت شکات، پذیرش اعسار، حمایت خیرین و تسهیلات بانکی به آغوش خانواده بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام والمسلمین سعید جزائی، از آزادی ۹۰ زندانی جرائم غیرعمد در سطح استان طی چهار ماه اخیر خبر داد. از مجموع آزادشدگان، ۸۶ نفر مددجویان آقا و ۴ نفر زندانی خانم بودهاند که با همکاری مراجع قضایی، بانکهای عامل و خیرین به محیط خانواده و جامعه بازگشتند.
۶۱ پرونده مالی و ۲۹ پرونده مهریه در میان آزادشدگان
جزائی با تشریح نوع پروندههای این مددجویان گفت: از میان آزادشدگان، ۶۱ نفر دارای محکومیتهای مالی و ۲۹ نفر دارای محکومیتهای مربوط به مهریه بودهاند که با بهرهگیری از فرآیندهای حقوقی و حمایتی دستگاه قضایی، مسیر آزادی آنان هموار گردید.
تأمین بدهی یک هزار و ۵۸۳ میلیارد تومانی از سه منبع
رئیس دادگستری استان مرکزی مجموع بدهی این زندانیان را بالغ بر یک هزار و ۵۸۳ میلیارد و ۸۹۸ میلیون تومان اعلام کرد که از طریق پذیرش اعسار توسط مراجع قضایی به مبلغ یک هزار و ۳۷۱ میلیارد و ۷۳۸ میلیون تومان، گذشت شکات به مبلغ ۱۹۵ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان و پرداختهای خیرین و ستاد دیه به میزان ۹ میلیارد و ۱۶۵ میلیون تومان تأمین شده است.
درخواست کمک برای آزادی زندانیان باقیمانده
جزائی با قدردانی از مردم نیکاندیش استان مرکزی، خاطرنشان کرد: با وجود این نتایج امیدوارکننده، همچنان تعداد قابلتوجهی از زندانیان جرائم غیرعمد در انتظار کمکهای مردمی هستند و از هماستانیها درخواست کرد با اهدای نذورات و کمکهای مالی خود، راه بازگشت این عزیزان به آغوش خانواده را هموار کنند. وی تأکید کرد: دستگاه قضایی استان مرکزی همواره در کنار خیرین است تا بیشترین تلاش را برای آزادی محکومین مالی و غیرعمد به کار بندد.