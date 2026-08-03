تیم‌های تولیدی آجیل توسلی، تعمیرات شاه جهان شیروان، رادمان مازندران و تکین موتورز آق قلا به مرحله نیمه‌نهایی تور ملی والیبال ساحلی آق قلا صعود کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تور ملی والیبال ساحلی جام چهار ستاره جاوید آق قلا با حضور ۲۱ تیم در هشت گروه از دهم مرداد در مجموعه ورزشی این شهر آغاز شده است.

در پایان مرحله یک چهارم نهایی تیم‌های تولیدی آجیل توسلی، تعمیرات شاه جهان شیروان، رادمان مازندران و تکین موتورز آق قلا به مرحله نیمه‌نهایی صعود کردند.

در روز دوم این رقابت‌ها ۱۲ دیدار برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:

نتایج مرحله نخست حذفی

عطر ارتا صفر – تولیدی آجیل توسلی ۲ (۱۸ بر ۲۱ و ۱۸ بر ۲۱)

همیاران میناب ۲ – کافه حیات صفر (۲۱ بر ۱۵ و ۲۱ بر ۱۱)

شرکت دردانه امین صفر – تعمیرات شاه جهان شیروان ۲ (۱۹ بر ۲۱ و ۱۵ بر ۲۱)

رادمان مازندران ۲ – هیات والیبال بابل یک (۱۳ بر ۲۱، ۲۱ بر ۱۳ و ۱۵ بر ۱۳)

کانیار پلاس (یک) ۲ – آجیل ایشان صفر (۲۱ بر ۱۵ و ۲۲ بر ۲۰)

خوراک دام طیور بهنیا صفر – پیکان مشهد ۲ (۱۶ بر ۲۱ و ۱۳ بر ۲۱)

تکین موتورز آق قلا ۲ – والیبال تنکابن صفر (۲۱ بر ۱۹ و ۲۱ بر ۱۵)

مرزنشینان گلستان صفر – شرکت ویهان خشت ۲ (۱۲ بر ۲۱ و ۱۲ بر ۲۱)

نتایج مرحله یک چهارم نهایی

شاه جهان شیروان ۲ – ویهان خشت صفر (۲۱ بر ۱۴ و ۲۱ بر ۱۵)

کانیار پلاس یک – رادمان مازندران ۲ (۲۱ بر ۱۱، ۲۲ بر ۲۴ و ۱۱ بر ۱۵)

پیکان مشهد صفر – آجیل توسلی ۲ (۲۷ بر ۲۹ و ۱۷ بر ۲۱)

تکین موتورز ۲ – همیاران میناب صفر (۲۱ بر ۱۱ و ۲۱ بر ۹)