به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان ، بنا براعلام روابط عمومی اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان، در پی دریافت پیام اضطرار از یک فروند قایق صیادی مبنی بر مفقود شدن آن، این شناور به دلیل شرایط نامساعد جوی و نقص فنی در موتور در محدوده آب‌های زرآباد از ادامه مسیر بازمانده و سرگردان شدند.

مرتضی میرلاشاری با بیان این خبر اظهار داشت: بلافاصله پس از دریافت گزارش، مرکز فرعی جست‌و‌جو و نجات دریایی (MRSC) زرآباد با انجام هماهنگی‌های لازم، عملیات امدادرسانی را با محوریت شناور همیار ناجی آغاز کرد.

وی افزود: شناور همیار ناجی پس از اعزام به محل حادثه، ضمن بررسی وضعیت شناور، اقدامات لازم جهت رفع نقص قایق مضطر انجام داد و شناور مضطر با ۳ نفر خدمه، بدون هیچ‌گونه خسارت جانی، از وضعیت اضطرار خارج شد و با ایمنی کامل به مسیر دریانوردی خود ادامه داد.

رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به تجاوزات دشمن آمریکایی و هدف قرار گرفتن شناور‌های جست‌و‌جو و نجات دریایی و همچنین برج کنترل ترافیک دریایی بندر چابهار، تأکید کرد: با وجود این اقدامات، خدمات ایمنی، امداد و نجات دریایی و سایر مأموریت‌های تخصصی این حوزه، با همکاری اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان، همیاران ناجی و سایر دستگاه‌های دریایی مرتبط، به‌صورت شبانه‌روزی و بدون وقفه در حال انجام است.

میرلاشاری در پایان با تأکید بر اهمیت اعلام به‌موقع سوانح و حوادث دریایی، از دریانوردان خواست در صورت بروز هرگونه وضعیت اضطراری، در هر ساعت از شبانه‌روز از طریق کانال ۱۶ VHF یا شماره ۱۵۵۰ (بدون نیاز به پیش‌شماره) با مرکز هماهنگی جست‌و‌جو و نجات دریایی (MRCC) تماس بگیرند تا اقدامات امدادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.