به مناسبت هفته گرامیداشت اولین اقامه نماز جمعه در کشور، همایش دوچرخه سواری حرم تا حرم در شهر دولت آباد اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس هیئت ورزش‌های کارگری شهرستان برخوار گفت: همایش بزرگ دوچرخه‌سواری حرم تا حرم به مناسبت گرامیداشت سالروز اقامه نخستین نماز جمعه با حکم تاریخی حضرت امام خمینی (ره)، با شرکت بیش از ۱۰۰ دوچرخه سوار از سراسر شهرستان برخوار برگزار شد.

سهیل معینی افزود: شرکت کنندگان مسیر امامزاده سید محمد (ع) و مقبره شهدای گمنام دولت‌آباد تا آستان مقدس سیدان الکریمان (ع) امامزاده نرمی را رکاب زده و جلوه‌ای از پیوند ورزش، معنویت و نشاط اجتماعی را به نمایش گذاشتند.

وی گفت: این رویداد با هدف ترویج ورزش همگانی، توسعه فرهنگ استفاده از دوچرخه، ارتقای سلامت عمومی و پاسداشت ارزش‌های دینی و انقلابی برگزار شد و شرکت کنندگان در طول مسیر تجاوز رژیم صهیونی و آمریکا جنایتکار به کشورمان و جبهه مقاومت را با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل محکوم کردند.

رئیس هیئت ورزش‌های کارگری شهرستان برخوار افزود: در پایان این همایش به قید قرعه به شرکت کنندگان جوایزی اهدا شد.