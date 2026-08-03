سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از بخش تصویری خبرگزاری فرانسه، در پی تلاش نیرو‌های امدادی برای مهار کردن سه آتش‌سوزی بزرگ در شهرستان اسپوکن، صد‌ها سازه ویران شده و منطقه از حضور دست‌کم ۶۰ هزار نفر تخلیه شده است.

اگر چه هنوز هیچ‌گونه تلفات جانی یا مصدومیتی گزارش نشده است، مقامات اعلام کرده‌اند که به دلیل وسعت آتش‌سوزی‌ها، ارزیابی کامل وضعیت نیازمند زمان خواهد بود.

مقامات یکشنبه اعلام کردند این سه آتش‌سوزی از شنبه تاکنون، در مجموع بیش از ۷۰۰۰ جریب را سوزانده و هنوز هیچ‌گونه کنترلی بر وسعت آتش سوزی جنگلی صورت نگرفته است. افراد ساکن در مناطق آتش سوزی می‌گویند هنگام ترک خانه، جز آنچه می‌توانستند با خود حمل کنند، چیز دیگری برنداشتند. برخی از آنها به مناطق سوخته بازگشته و برای جمع‌آوری وسایل خود، از میان آوار‌هایی که همچنان در حال سوختن بودند عبور کرده‌اند. گروهی دیگر نیز با نگرانی در انتظار دریافت مجوز برای بازگشت به محله‌هایشان هستند.

پانزده آتش‌سوزی بزرگ، بیش از ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی ایالت واشنگتن را به کام خود کشیده است. منطقه شمال غربی اقیانوس آرام با بدترین فصل آتش‌سوزی در بیش از ۳۰ سال گذشته رو به رو است، زیرا تغییرات اقلیمی شرایط را برای وقوع آتش‌سوزی‌های ویرانگر تشدید کرده است.