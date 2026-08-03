آذربایجان‌غربی با بهره‌گیری از بیش از ۲۲ هزار کیلومتر فیبر نوری و مدیریت ۲۱۰۰ سایت ارتباطی، موفق شد رتبه چهارم کشور را در زیرساخت‌های نوری از آن خود کند. در همین زمینه، برنامه‌های ویژه‌ای برای هوشمندسازی شهر‌های مرزی ماکو و بازرگان جهت ارتقای خدمات در برند ورودی ایران از اروپا در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیر مخابرات منطقه آذربایجان‌غربی، طی سومین جلسه شورای راهبری توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان که در ماکو برگزار شد، از گسترش زیرساخت‌های دیجیتال در استان و به‌ویژه شهرستان‌های مرزی خبر داد.

اسماعیل‌زاده با تشریح ظرفیت‌های شهرستان ماکو گفت: این شهرستان با دارا بودن ۶۰۰ کیلومتر فیبر نوری و قرارگیری در جایگاه سوم کشور از نظر تعداد سایت‌های ارتباطی، از زیرساخت‌های سخت‌افزاری بسیار به‌روز و پیشرفته‌ای برخوردار است.

وی افزود: با ایجاد ۸۵ پست نوری جدید، سرعت اجرای طرح های ارتباطی در منطقه به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

مدیر مخابرات منطقه با تأکید بر اهمیت اقتصادی مرز بازرگان، از برنامه‌های آتی برای هوشمندسازی این دو شهر خبر داد و گفت: با توجه به جایگاه ماکو و بازرگان به عنوان برند ورودی کشور از سمت اروپا، برنامه‌ریزی شده است تا این مناطق با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات، خدمات خود را هوشمندسازی کنند.

در بخش خدمات دهی به مناطق محروم، اسماعیل‌زاده از بهره‌برداری از طرح اینترنت نسل چهارم (۴G) همراه اول در روستای «گجوت» خبر داد.

وی تصریح کرد: این طرح با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال اجرا شده و با افتتاح آن، ۱۲۰۰ نفر از ساکنان این روستا از اینترنت پرسرعت بهره‌مند خواهند شد.

مدیر مخابرات آذربایجان‌غربی در پایان با اشاره به استراتژی جایگزینی کابل‌های مسی با فیبر نوری گفت: این طرح مهم تا پایان سال جاری در مرکز استان و همچنین در شهر‌های ماکو و بازرگان اجرایی خواهد شد.

توسعه شبکه نوری، زیربنای اصلی ارائه خدمات هوشمند و تقویت جایگاه اقتصادی منطقه آزاد ماکو و مرز بازرگان خواهد بود.