به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام و المسلمین سید صدرالدین قبانچی امام جمعه نجف اشرف، در مقر مجلس اعلای اسلامی عراق در نجف اشرف، از ریاست سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران استقبال کرد.

در این دیدار، درباره نحوه خدمت‌رسانی به زائران اربعین امام حسین (علیه السلام) و راه‌های تقویت همکاری‌ها در این زمینه گفت‌و‌گو شد.

امام جمعه نجف اشرف با تأکید بر ثبات اوضاع امنیتی و سیاسی در عراق، افزود: ما در مقابله با جنگ نرم موفق بوده‌ایم و ملت ما در حال گذر از چالش‌های دشواری است.

وی همچنین تأکید کرد:رشد پدیده‌های مذهبی در عراق، به برکت اهل‌بیت (علیهم السلام) است.

رئیس سازمان حج و زیارت کشورمان هم از ملت عراق بابت میهمان‌نوازی و استقبال گرمی که از زائران اربعین امام حسین (علیه السلام) به عمل می‌آورند، قدردانی کرد و همچنین مواضع مردم عراق در تشییع پیکر شهید امام خامنه‌ای را ستود.