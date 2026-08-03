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مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل از آغاز فصل دوم کاوش باستانشناسی در محوطه تاریخی دیگهور گرمی با صدور مجوز از سوی پژوهشگاه میراثفرهنگی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما جلیل جباری گفت: این مرحله از کاوش باستانشناسی در ۴۵ روز و با هدف خواناسازی بقایای معماری، شناسایی ویژگیهای آثار و تعیین نوع کاربری انجام میشود که اکنون در مرحله تجهیز کارگاه و شروع عملیات کاوش قرار دارد.
او تاکید کرد: پیش از این یک فصل گمانهزنی به منظور تعیین عرصه و حریم محوطه و همچنین یک فصل کاوش با هدف شناسایی بنای آجری کشف شده در این محوطه انجام شده است.
جباری با اشاره به اینکه محوطه تاریخی دیگهور گرمی در سال ۱۳۸۶ با شماره ۲۱۰۷۲ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، ادامه داد: این محوطه تاریخی با وسعت بیش از ۴ هکتار مربوط به دورههای سلجوقی- ایلخانی، قرون اولیه و میانی اسلامی است که بعد از فصل دوم کاوش اطلاعات دقیقتری از آن به دست خواهد آمد.