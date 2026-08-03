به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ حاجی ده آبادی گفت: به مناسبت روز اربعین حسینی و با توجه به برگزاری مراسم‌های این روز، ممنوعیت تردد در محور یزد به تفت اجرا خواهد شد.

وی افزود: به همین منظور از ساعت ۶ صبح روز سه شنبه ۱۳ مردادماه لغایت ساعت ۱۵ عصر؛ تردد تمامی کامیون‌های سنگین و نیمه سنگین در محور یزد-تفت ممنوع است.



رئیس پلیس راه استان یزد خاطرنشان کرد: از راننده‌ها تقاضا داریم همکاری کامل با عوامل پلیس راه را در برقراری نظم و ایمنی ترافیکی داشته باشند.