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رئیس پلیس راه استان از ممنوعیت تردد کامیون در محور یزد - تفت در روز اربعین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ حاجی ده آبادی گفت: به مناسبت روز اربعین حسینی و با توجه به برگزاری مراسمهای این روز، ممنوعیت تردد در محور یزد به تفت اجرا خواهد شد.
وی افزود: به همین منظور از ساعت ۶ صبح روز سه شنبه ۱۳ مردادماه لغایت ساعت ۱۵ عصر؛ تردد تمامی کامیونهای سنگین و نیمه سنگین در محور یزد-تفت ممنوع است.
رئیس پلیس راه استان یزد خاطرنشان کرد: از رانندهها تقاضا داریم همکاری کامل با عوامل پلیس راه را در برقراری نظم و ایمنی ترافیکی داشته باشند.