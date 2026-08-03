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امروز جو استان ناپایدار است، اما از فردا سه شنبه آسمان آفتابی همراه با افزایش دما پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: امروز دوشنبه آسمان استان در مناطق ساحلی و جلگهای با افزایش ابر همراه است، اما رگبار و رعد برق در دامنهها و ارتفاعات استان در ساعات بعد ازظهردور از انتظار نیست.
نوروزیان افزود: سه شنبه و چهارشنبه ناپایداریها در استان کاهش یافته و آسمان آفتابی همراه با افزایش دما پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران خاطر نشان کرد: دیروز آمل با ۳۳ درجه سانتیگراد گرمترین و صبح امروز رینه آمل با ۱۴ درجه سانتیگراد سردترین مناطق استان گزارش شد.
به گفته نوروزیان دریا امروز مواج است برای شنا و فعالیتهایی دریایی مناسب نیست.