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ورزش باد شدید و گردخاک در استان تا اوایل وقت چهارشنبه سبب کاهش کیفیت هوا و کاهش میزان دید افقی در برخی ساعت به ویژه در نیمه شرقی استان خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت: با توجه به الگوی نقشههای پیشیابی هواشناسی و عدم تغییر در خروجی مدلها، گرادیان حاکم بر منطقه شرق کشور تا اوایل وقت چهارشنبه سبب ورزش باد شدید و گردخاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش میزان دید افقی در برخی ساعت بویژه در نیمه شرقی استان خواهد شد.
زارعی افزود: بروز خسارت به ویژه در مرز شرقی به دلیل طوفان گرد و خاک دور از انتظار نیست.
وی گفت: دما هم در این مدت بطور نسبی کاهش پیدا میکند.
کارشناس هواشناسی گفت: هشدار سطح زرد هم کماکان به قوت خود باقی است و در آن به اطمینان از استحکام سازههای موقت از جمله تکایا، موکبهای عزاداری، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها و احتیاط در تردد در سفرهای بین شهری و خودداری از سفرهای غیر ضرور به ویژه در نوار شرقی استان و خودداری از توقف و پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمانهای نیمه کاره و احتیاط در فعالیتهای عمرانی توصیه شده است.
زارعی افزود: در شبانه روز گذشته قهستان و باقران با کمینه دمای ۲۰ درجه سلسیوس خنکترین و بندان، طبس و دهسلم مشترکا با حداکثر دمای ۴۳ درجه گرمترین نقاط استان بودند؛ تغییرات دما در بیرجند هم بین ۲۴ و ۳۶ درجه ثبت شده است.
وی گفت: بیشترین سرعت وزش باد هم از ایستگاه درح با ۱۰۴ کیلومتر بعد ساعت گزارش شده است.