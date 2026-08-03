پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در بازدید از پایانه مرزی تمرچین و روند خدمت رسانی به زائران از استقرار کشیک قضایی در این پایانه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه مجیدی دادستان مرکز استان، رئیس دادگستری و دادستان پیرانشهر از پایانه مرزی تمرچین در شهرستان پیرانشهر بازدید کردند.
عتباتی و همراهان با حضور در گمرگ تمرچین نحوه خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی را بررسی و از گیتهای ورود و خروج مسافر دیدن کردند و سپس از موکبهای خدمات رسان به زائران هم بازدید و ضمن خداقوت به آنها دقایقی را در برخی موکبها با زائران به گفتوگو پرداختند.
رئیس کل دادگستری استان در حاشیه این بازدید گفت: با سایه عنایات الهی و توجهات اهل بیت علیهم السلام هماهنگی و انسجام مطلوبی در بین مسولین اجرایی، قضایی، نظامی، انتظامی و امنیتی ایجاد شده و کار خدمت رسانی به زائران حسینی با نظم و ترتیب خاصی در پایانه مرزی تمرچین در حال انجام است.
عتباتی افزود: آنجه که مشاهده شد زوار حضرت سید الشهدا در امنیت و آرامش کامل و با طیب خاطر سفر معنوی خود را از مرز تمرچین شروع میکنند و کارهای پذیرش، کنترل گذرنامه و عبور آنها در سریعترین زمان ممکن و بدون معطلی انجام میگیرد.
وی افزود: مجموعه قضایی استان و شهرستان هم در کنار دیگر مسئولین است و بستر خوبی برای خدمت رسانی به زوار فراهم شده است.
وی افزود: کشیک قضایی در پایانه مرزی تمرچین مسقر شده است و امور قضایی زوار در صورت نیاز مورد رسیدگی قرار میگیرد.
عتباتی افزود: پایانه مرزی تمرچین یک ویژگی خاص هم دارد و آن اینکه از کشورهای مختلف مثل ترکیه، آذربایجان، روسیه گرجستان محبین اهل بیت علیهم السلام از این مرز تردد میکنند تا در همایش عظیم پیاده روی اربعین سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام شرکت کنند.