به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه مجیدی دادستان مرکز استان، رئیس دادگستری و دادستان پیرانشهر از پایانه مرزی تمرچین در شهرستان پیرانشهر بازدید کردند.

عتباتی و همراهان با حضور در گمرگ تمرچین نحوه خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی را بررسی و از گیت‌های ورود و خروج مسافر دیدن کردند و سپس از موکب‌های خدمات رسان به زائران هم بازدید و ضمن خداقوت به آنها دقایقی را در برخی موکب‌ها با زائران به گفت‌و‌گو پرداختند.

رئیس کل دادگستری استان در حاشیه این بازدید گفت: با سایه عنایات الهی و توجهات اهل بیت علیهم السلام هماهنگی و انسجام مطلوبی در بین مسولین اجرایی، قضایی، نظامی، انتظامی و امنیتی ایجاد شده و کار خدمت رسانی به زائران حسینی با نظم و ترتیب خاصی در پایانه مرزی تمرچین در حال انجام است.

عتباتی افزود: آنجه که مشاهده شد زوار حضرت سید الشهدا در امنیت و آرامش کامل و با طیب خاطر سفر معنوی خود را از مرز تمرچین شروع می‌کنند و کار‌های پذیرش، کنترل گذرنامه و عبور آنها در سریعترین زمان ممکن و بدون معطلی انجام می‌گیرد.

وی افزود: مجموعه قضایی استان و شهرستان هم در کنار دیگر مسئولین است و بستر خوبی برای خدمت رسانی به زوار فراهم شده است.

وی افزود: کشیک قضایی در پایانه مرزی تمرچین مسقر شده است و امور قضایی زوار در صورت نیاز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

عتباتی افزود: پایانه مرزی تمرچین یک ویژگی خاص هم دارد و آن اینکه از کشور‌های مختلف مثل ترکیه، آذربایجان، روسیه گرجستان محبین اهل بیت علیهم السلام از این مرز تردد می‌کنند تا در همایش عظیم پیاده روی اربعین سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام شرکت کنند.