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نماهنگ ۲ زبانه «یا لثارات الولی» با صدای ابوذر روحی و اشرف التمیمی همزمان با ایام اربعین حسینی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «یالثارات الولی» عنوان یکی از تازهترین محصولات منتشر شده مرتبط با ایام اربعین حسینی است که با صدای مشترک ابوذر روحی و اشرف التمیمی پیش روی مخاطبان قرار گرفت.
این نماهنگ که با شعار «برادری تا ابد، یک مسیر، یک هدف» تهیه شده دومین همکاری اشرف التمیمی با مرکز هنری رسانهای نهضت است.
پیش از این نماهنگ «باید برخاست» به زبان عربی همزمان با آئین بدرقه و تشییع رهبر شهید با صدای اشرف التمیمی منتشر شد.