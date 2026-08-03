به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مسئول پیگیری امور عشایر هفتکل گفت: با هدف تسهیل در تردد خانوار‌های عشایری، عملیات اصلاح و بازگشایی محور عشایری منطقه کلخنگ این شهرستان در دستور کار قرار گرفت.

مهدی رشادی محمدی افزود: این مسیر به طول ۲۰ کیلومتر می‌باشد که برای اصلاح این راه عشایری اقداماتی از جمله کانال کشی کنار جاده و ریزش برداری انجام شده است.

وی ادامه داد: با اجرای این عملیات مسیر ۲۰ خانوار عشایری ساکن در منطقه کلخنگ تسهیل شد.