مدیرکل شیلات آب‌های داخلی سیستان و بلوچستان گفت:استفاده از فناوری‌های نوین و حرکت به سمت تولید دانش‌بنیان، مهم‌ترین راهکار توسعه آبزی‌پروری با محدودیت منابع آبی در سیستان وبلوچستان است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان ، مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان با اشاره به وجود مجموعه ۲۰ هکتاری کشاورزی و آبزی‌پروری در منطقه گوربند زاهدان، گفت: این مجموعه با تلفیق فعالیت‌های شیلاتی، کشاورزی و دامداری، الگویی موفق از کشاورزی تلفیقی را به نمایش گذاشته و توانسته است با مدیریت صحیح منابع، ظرفیت‌های اقتصادی منطقه را فعال کند.

عباس علیزاده افزود: استفاده از استخر‌های پیشرفته مجهز به سیستم‌های مداربسته، درام‌فیلتر و بازچرخانی آب، از مهم‌ترین ویژگی‌های این مجموعه است که موجب افزایش بهره‌وری، کاهش مصرف آب و امکان توسعه تولید در شرایط اقلیمی خشک استان شده است.

وی بیان کرد: در این واحد تولیدی گونه‌های ارزشمند آبزی از جمله فیل‌ماهی، تاس‌ماهی سیبری و قزل‌آلای رنگین‌کمان پرورش می‌یابد و به‌کارگیری فناوری بازچرخانی آب، امکان تولید این گونه‌ها را با کمترین میزان هدررفت منابع آبی فراهم کرده است.

علیزاده با تأکید بر اینکه آینده آبزی‌پروری در مناطق کم‌آب به استفاده از فناوری‌های نوین وابسته است، تصریح کرد: سیستم‌های مداربسته علاوه بر صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف آب، کیفیت تولید را افزایش داده و زمینه توسعه پایدار این صنعت را فراهم می‌کنند.

وی با اشاره به فعالیت‌های متنوع این مجموعه گفت: تولید محصولات کشاورزی از جمله زعفران، زرشک، گندم، زیتون، پسته و خرما در کنار پرورش دام‌های اصلاح‌نژاد شده، شتر، شترمرغ و طیور بومی و زینتی، زنجیره‌ای کامل از تولید را در این واحد شکل داده است.

مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان افزود: این الگوی تلفیقی علاوه بر افزایش بهره‌وری اقتصادی، موجب ایجاد اشتغال پایدار، استفاده بهینه از منابع موجود و افزایش درآمد تولیدکنندگان شده و می‌تواند به عنوان الگویی موفق برای توسعه بخش خصوصی در استان مورد استفاده قرار گیرد.