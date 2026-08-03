همزمان با حضور زائران اربعین حسینی در کربلای معلی، آشپزخانه موکب انصارالمهدی مهریز با فعالیت شبانه‌روزی خادمان، روزانه حدود ۵ تا ۶ هزار پرس غذای گرم برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) طبخ و آماده می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در آشپزخانه موکب انصارالمهدی مهریز، تمامی مراحل آماده‌سازی، پخت و بسته‌بندی غذا با همت خادمان موکب و مشارکت نیرو‌های داوطلب انجام می‌شود تا غذای گرم و باکیفیت در اختیار زائران قرار گیرد.

غذا‌های آماده‌شده علاوه بر پذیرایی از زائران در محل موکب، در مسیر پیاده‌روی اربعین نیز میان عاشقان سیدالشهدا (ع) توزیع می‌شود.

موکب انصارالمهدی مهریز با تکیه بر مشارکت مردمی و روحیه خدمت‌رسانی، یکی از موکب‌های فعال استان یزد در ایام اربعین است که با ارائه خدمات متنوع، تلاش می‌کند سهمی در میزبانی از زائران حضرت امام حسین (ع) داشته باشد.