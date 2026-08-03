«قرارگاه نظارت موثر بر بازار خراسان رضوی»، بیش از ۴ هزار واحد صنفی متخلف را شناسایی و با آنها برخورد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرکل تعزیزات حکومتی استان در جلسه قرارگاه نظارت موثر بر بازار گفت: فعالیت این قرارگاه از ۲۶ اردیبهشت امسال آغاز شد و تا ۲۶ تیر ۳ هزار و ۸۳۵ گروه گشت مشترک تشکیل شد و ۳۶ هزار و ۶۳۹ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفت که در این بازرسی ها ۴ هزار و ۷۵۸ واحد صنفی متخلف شناسایی و برای اعمال قانون به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

سیدمرتضی مدنی افزود: ارزش تخلف های شناسایی شده ۴ هزار و ۶۳۴ میلیارد ریال بوده که منجر به مهر و موم ۱۴۷ واحد شده و بیشترین میزان تخلف، درج نکردن قیمت و گرانفروشی بوده است.