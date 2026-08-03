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مدیرکل حفاظت محیطزیست چهارمحالوبختیاری از رفع تصرف ۶۰۰ مترمربع از اراضی ملی منطقه حفاظتشده سبزکوه در محدوده شهرستان کیار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، محسن کریمی گفت: برای صیانت از اراضی ملی و مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست، سه پرونده تصرف غیرمجاز در منطقه حفاظتشده سبزکوه (محدوده روستای درهعشق) شناسایی و با پیگیریهای حقوقی و اقدامات میدانی، این اراضی از ید متصرفان خارج و به بیتالمال اعاده شد.
وی گفت: یکی از این پروندهها پس از شناسایی و مستندسازی توسط یگان حفاظت و طی مراحل رسیدگی در مراجع قضایی، منجر به صدور حکم قطعی رفع تصرف و قلعوقمع مستحدثات شد که با حضور عوامل اجرای احکام دادگستری و همکاری دستگاههای ذیربط به اجرا درآمد.
کریمی افزود: دو پرونده دیگر نیز با استفاده از ظرفیتهای قانونی مقرر در ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، با همکاری یگان حفاظت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، یگان حفاظت ادارهکل حفاظت محیطزیست، فرماندهی انتظامی شهرستان کیار و سایر دستگاههای مسئول اجرایی شد.
وی گفت: در جریان اجرای این اقدامات، تمامی مستحدثات و ابنیه احداثشده بهصورت غیرمجاز شامل آغل دام، اتاقک، انبار و سایر بناها تخریب و در مجموع ۶۰۰ مترمربع از اراضی منطقه حفاظتشده سبزکوه به وضع سابق بازگردانده شد.
کریمی گفت: حفظ اراضی ملی و مناطق حفاظتشده از اولویتهای اصلی این ادارهکل است و با قاطعیت در تعامل با دستگاه قضایی و سایر نهادهای متولی، از هرگونه تعرض به انفال جلوگیری کرده و اجازه نخواهیم داد حقوق عمومی مورد تعرض سودجویان قرار گیرد.