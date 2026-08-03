سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم گفت: یک سوداگر مرگ پس از تعقیب و گریز ۷ کیلومتری با مأموران پلیس و کشف بیش از ۱۲ کیلوگرم حشیش دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم گفت: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین، خبری مبنی بر جابه‌جایی محموله سنگین مواد مخدر با یک دستگاه خودروی سواری به پلیس قم اعلام شد که موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ حسن دهقانی افزود: با رصد اطلاعاتی، هماهنگی‌های قضایی و استقرار تیم‌های عملیاتی در محور‌های مواصلاتی، مأموران در ورودی سلفچگان به قم، خودروی مورد نظر را شناسایی و تحت کنترل نامحسوس قرار دادند.

وی ادامه داد: راننده خودرو با مشاهده مأموران قصد فرار داشت که در جریان عملیات، لاستیک خودرو هدف قرار گرفت و پس از تعقیب و گریز ۷ کیلومتری، خودرو متوقف و متهم دستگیر شد.

سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم خاطرنشان کرد: در بازرسی از خودروی متهم، ۱۲ کیلو و ۱۰۰ گرم مواد مخدر از نوع حشیش کشف شد و متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی استان معرفی شد.