سرپرست اداره‌کل راه‌آهن جنوب از جابه‌جایی ۲۰۹ هزار و ۴۸۳ زائر به وسیله ۴۰۴ رام قطار از ابتدای مراسم اربعین حسینی تا شبانه روز گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا مطوری با اشاره به جابه‌جایی ۲۰۹ هزار و ۴۸۳ زائر از ابتدای مراسم اربعین حسینی تا شبانه روز گذشته، اظهار کرد: در مجموع ۴۰۵ رام قطار رفت‌وبرگشت در مسیرهای مختلف ریلی استان خوزستان به کار گرفته شده است.

وی افزود: در این مدت قطارهای بین‌شهری با اجرای ۱۹۶ رام رفت‌وبرگشت، ۱۰۱ هزار و ۷۴۰ نفر از زائران را جابه‌جا کردند.

مطوری ادامه داد: همچنین در مسیر خرمشهر-شلمچه، ۱۶۶ رام ریل‌باس رایگان به صورت رفت‌وبرگشت فعال شد و ۹۵ هزار و ۹۴۶ نفر از زائران اربعین حسینی از خدمات این ناوگان استفاده کردند.

سرپرست اداره‌کل راه‌آهن جنوب بیان داشت: در مسیر اهواز-خرمشهر نیز ۴۳ رام قطار رفت‌وبرگشت فعالیت کرده که در این مدت ۱۱ هزار و ۷۹۷ نفر جابه‌جا شدند.

طرح جابه‌جایی ریلی زائران اربعین حسینی با هدف تسهیل تردد زائران، کاهش بار ترافیکی جاده‌ها و ارتقا ایمنی سفر در مسیرهای منتهی به مرز شلمچه اجرا می‌شود.

مرز شلمچه یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های رسمی ایران و عراق در استان خوزستان است که در ایام اربعین از مبادی اصلی تردد زائران به شمار می‌رود، فاصله این مرز تا اهواز حدود ۱۴۵ کیلومتر است.

مرز چذابه نیز از گذرگاه‌های مهم خوزستان در مرز ایران و عراق است که هر سال در اربعین پذیرای شمار زیادی از زائران می‌شود، فاصله این مرز تا اهواز در کوتاه‌ترین مسیر حدود ۱۴۲ کیلومتر است.