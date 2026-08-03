به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، خدایار زینی‌پور با بیان اینکه این موکب فعالیت رسمی خود را در اربعین سال ۱۴۰۵ از پنجم مرداد آغاز کرد افزود: محل استقرار این موکب در مسیر برگشت زائران اربعین حسینی از کربلای معلی به سمت استان‌های کشور است.

وی با اشاره به فعالیت ۶۰ خادم در این موکب اضافه کرد: خادمان موکب شهدای سوق به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند و خدمات مختلفی از جمله توزیع غذا، شربت، چای، قهوه و میان‌وعده ارائه می‌کنند.