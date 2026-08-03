به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت: این مراسم با حضور هیات‌های مذهبی و جاماندگان اربعین حسینی که توفیق حضور در کربلا را ندارند در امامزادگان و بقاع متبرکه استان برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام رحیمی افزود: در این همایش بیش از ۱۲۵ موکب در مسیر راهپیمایی اربعین بقاع متبرکه استان به مردم خدمت رسانی می‌کنند.

به گفته وی همایش پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در بیرجند روز سه شنبه ۱۳ مرداد از میدان آزادی به سمت امامزادگان باقریه برگزار می‌شود.