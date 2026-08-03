در بازار مصالح ساختمانی امروز (۱۲ مرداد۱۴۰۵)، قیمت سیمان ثابت ماند، اما میلگرد و برخی محصولات تیرآهن با افزایش قیمت معامله شدند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز، سیمان پاکتی تهران (تیپ ۲) عمده با نرخ ۲۵۳ هزار تومان معامله می‌شود و سیمان پاکتی صوفیان در محدوده ۲۸۹ هزار تومان قراردارد.

سیمان پاکتی ساوه با قیمت ۲۵۷ هزار تومان و سیمان پاکتی آبیک با نرخ ۲۵۵ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

همچنین سیمان پاکتی ارومیه ۲۸۰ هزار تومان و سیمان پاکتی کرمان ۲۹۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

در مقابل، بازار میلگرد امروز با افزایش قیمت در بیشتر مبادی فروش همراه شد. میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با رشد هزار تومانی به ۷۰ هزار و ۴۵۹ تومان رسید و میلگرد ۸ آجدار A۳ ظفربناب نیز با افزایش ۸۰۰ تومانی، ۷۰ هزار و ۸۲۶ تومان معامله می‌شود.

همچنین میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم رازی با رشد ۹۰۰ تومانی به ۶۷ هزار و ۳۳۹ تومان رسید، میلگرد ۱۰ آجدار A۳ پردیس آذربایجان نیز بیشترین افزایش امروز را تجربه کرد و با رشد ۳ هزار تومانی، به قیمت ۷۱ هزار و ۵۶۰ تومان عرضه شد.

در این میان، میلگرد ۱۴ ساده A۱ کویر کاشان بدون تغییر در نرخ ۷۷ هزار و ۶۴ تومان به فروش می‌رسد.

بازار تیرآهن نیز پس از چند روز آرام، امروز با افزایش قیمت برخی محصولات همراه شد. تیرآهن ۲۰ آریان فولاد با رشد ۲ هزار تومانی به ۸۳ هزار و ۷۶۱ تومان رسید و تیرآهن ۱۴ ظفربناب نیز با افزایش ۸۰۰ تومانی، ۷۷ هزار و ۲۴۸ تومان معامله می‌شود.

همچنین تیرآهن ۲۰ نورد فولاد یزد با رشد هزار تومانی به ۸۵ هزار و ۵۹۶ تومان رسید و تیرآهن ۱۶ فابریک فایکو نیز با افزایش ۲۰۰ تومانی، ۷۹ هزار و ۵۴۱ تومان قیمت‌گذاری شد.

در مقابل، تیرآهن ۱۴ شاهین‌بناب بدون تغییر با نرخ ۷۷ هزار و ۶۴ تومان در بازار عرضه می‌شود.

بررسی معاملات امروز بازار مصالح ساختمانی نشان می‌دهد، در حالی که بازار سیمان همچنان در آرامش نسبی قرار دارد و نرخ محصولات در مقایسه با روزهای گذشته ثابت مانده است، بازار مقاطع فولادی شاهد افزایش قیمت در بخش میلگرد و برخی سایز‌های تیرآهن بود.