به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ درتجمع‌های شب گذشته، مردم شهرستان‌های استان با تاکید مجدد برقابل اعتماد نبودن دشمن و توطئه‌های مکررگفتند که تا تثبیت پیروزی نهایی در میدان حضور خواهند داشت و از نیرو‌های مسلح حمایت وپشتیبانی می‌کنند.

مردم انتظاردارند نیرو‌های نظامی به هرگونه خطای محاسباتی دشمن پاسخی کوبنده‌تر از قبل بدهند.

مردم می‌گویند امام شهید گفتند دوران بزن و در رو تمام شده است واین به آن معنا است که به حدی از توانمندی نظامی واقتدار رسیده‌ایم که اگر دشمن یکی بزند ۱۰ تا می‌خورد.

مردم همچنین عقب نشینی‌های مکرر ترامپ را ناشی از سردرگمی واستیصال او دانستند و گفتند که آنها هیچ شناختی از توان نظامی ایران ندارند واز طرفی متحدان آمریکا درمنطقه نگران پاسخ سخت وتلافی جویانه ایران هستند به همین خاطر ترامپ را مجبور به عقب نشینی دوباره کرده‌اند.