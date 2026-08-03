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مدیرکل زندانهای آذربایجانغربی از کسب رتبه نخست استان در حوزه حرفهآموزی زندانیان میان استانهای همسطح و جایگاه پنجم کشوری خبر داد. با اجرای ۲۱۱ درصدی برنامههای آموزشی در سال گذشته، بیش از ۷ هزار گواهینامه مهارتی برای مددجویان صادر شده و بیش از ۲ هزار نفر نیز در مسیر اشتغالزایی قرار گرفتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مجتبی فتحی، در تشریح عملکرد این اداره کل در حوزه بازاجتماعی کردن مددجویان گفت: استان با کسب امتیاز ۷۲ در حوزه حرفهآموزی، توانست جایگاه برتر کشوری را به خود اختصاص دهد.
فتحی با بیان اینکه برنامههای آموزشی در سال گذشته بیش از دو برابر حد نصاب پیشبینیشده محقق شده است، افزود: برگزاری ۷ هزار و ۴۹۲ دوره آموزشی منجر به صدور بیش از ۷ هزار گواهینامه معتبر مهارتی برای مددجویان شده است که نقش مؤثری در توانمندسازی آنان برای ورود به بازار کار پس از آزادی دارد.
مدیرکل زندانهای استان در خصوص آمار اشتغال مددجویان گفت: در سال جاری ۲ هزار و ۱۸۹ نفر از زندانیان استان از طریق سه شیوه «اشتغال کارگاهی»، «اعزام بهکار» و «اشتغال نشسته» صاحب شغل شدهاند که این آمار نشاندهنده تحقق ۱۰۴ درصدی تعهدات اشتغالزایی این اداره کل است.
او با تأکید بر سیاستهای تحولی دستگاه قضا در زندانها خاطرنشان کرد: اولویت اصلی برنامههای سال آینده، توسعه اشتغالهای صنعتمحور و راهاندازی مرکز تخصصی آموزش فنی و حرفهای در زندان مرکزی ارومیه است.
فتحی در پایان تصریح کرد: تلاش برای مهارتآموزی و ایجاد بستر اشتغال، گامی کلیدی در راستای تحقق «سند تحول و تعالی قضایی» و اجرای موفق سیاست بازاجتماعیکردن زندانیان است که امیدواریم با توسعه همکاریهای بینبخشی، این روند با قوت بیشتری ادامه یابد.