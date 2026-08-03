به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس مرکز اورژانس کاشان گفت: در برخورد یک دستگاه تریلر، سمند سورن و تاکسی در محور قم به کاشان، چهارنفر مصدوم شدند.

مهرداد فرزندی‌پور، افزود:این حادثه دیشب در اتوبان قم به سمت کاشان و به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ کاشان گزارش شد و یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس مشکات به محل اعزام شد.

رئیس اورژانس کاشان گفت: کارشناسان اورژانس پس از انجام اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی، چهار مصدوم حادثه را برای ادامه درمان به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل کردند.