به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، روشا خواهر کوچیک‌تر شهید گرشا باقری پسر بچه آبادانی که در جریان جنگ رمضان به شهادت رسید، شب گذشته با حضور در تجمعات شبانه از سالروز تولد برادر شهیدش گفت.

دختر کوچکی که خودش هم از جنگ رمضان ترکش در بدن دارد.

حضور مادر برخی شهدای دیگر مانند شهید قربانی و خانواده شهید عابدینی از دیگر جلوه های این تجمعات است. همچنین کودکان با حضور پرشور در این تجمعات و توزیع عکس شهدا نقش موثری در انتقال ارزش های این دفاع و ایستادگی به آیندگان دارند. آبادانی ها و خرمشهری هایی که صد و پنجاه و پنج شب است با حضور در خیابان میدان داری کردند و پیام ایستادگی و بصیرت خود را به گوش جهانیان رساندند.

مردم شهید پرور آبادان و خرمشهر ششم فروردین شهید داوود باقری و پسرش گرشا باقری را که در پی حملات ناجوانمردانه رژیم غاصب صهیونی و آمریکای جنایتکار در روز اول فروردین امسال در اهواز به شهادت رسیده بودند در گلزار شهدای آبادان به خاک سپردند.

آبادانی‌ها و خرمشهری‌ها پیشتر هم در همین تجمعات دشمن شکن با این دو شهید پدر و پسر۴ ساله وداع کرده بودند.