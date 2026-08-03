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مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس از ثبت ۱۱ هزار و ۸۸۱ درخواست صدور مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزها در تیرماه ۱۴۰۵ خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سعید تقیزاده اظهار داشت: از مجموع درخواستهای ثبت شده، ۸ هزار و ۱۸۴ فقره (۶۸.۹ درصد) از نوع تأییدمحور و ۳ هزار و ۶۹۷ فقره (۳۱.۱ درصد) از نوع ثبتمحور بودهاند.
وی افزود: ۹۵.۲ درصد متقاضیان را اشخاص حقیقی و ۴.۸ درصد را اشخاص حقوقی تشکیل میدهند که از نظر توزیع جنسیتی، ۶۴.۴ درصد درخواستها توسط آقایان و ۳۵.۶ درصد توسط بانوان به ثبت رسیده است.
پرتکرارترین درخواستها و عملکرد دستگاهها
تقیزاده در خصوص پرمراجعهترین مجوزها در گروه تأییدمحور به پروانه کسبهای حوزه کشاورزی (دامپروری، باغداری و زراعت)، کارشناس رسمی و پروانه طبابت اشاره کرد. در گروه ثبتمحور نیز کسب و کارهای خانگی خیاطی، پرورش قارچ، پرورش گوسفند و بز، و زنبورداری در صدر تقاضاها قرار داشتند.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی فارس با اشاره به سهم دستگاههای اجرایی، «اتاق اصناف مرکز استان» را با ۲۰.۴ درصد از کل درخواستها، رتبه نخست در میان دستگاههای اجرایی دانست و پس از آن اداره های کل «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «جهاد کشاورزی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «دانشگاه علوم پزشکی شیراز» را از دیگر دستگاههای پرمراجعه معرفی کرد.
پراکندگی جغرافیایی و شاخص پاسخگویی
بر اساس این گزارش، شهرستان شیراز با ۳۹.۴ درصد از کل درخواستها، بیشترین سهم را در استان داراست و شهرستانهای مرودشت، داراب، جهرم، کازرون و فسا در رتبههای بعدی قرار دارند.
وی همچنین در ارزیابی شاخص پاسخگویی به موقع دستگاههای اجرایی گفت:
در گروه الف: اداره کل جهاد کشاورزی با ۹۹.۹ درصد رتبه برتر را کسب کرده است.
در گروه ب: دانشگاه علوم پزشکی شیراز در صدر قرار دارد.
در گروه ج: اداره های کل آموزش و پرورش و راه و شهرسازی با شاخص ۱۰۰ درصد پیشتاز هستند.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی فارس، شهرستانهای اوز، رستم، خرمبید، لامرد، خنج و بوانات را به عنوان شهرستانهای برتر در پاسخگویی به موقع به درخواستهای مجوز معرفی کرد