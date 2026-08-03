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رئیس خانه معدن ایران با انتقاد از محاسبه غیرتولیدی سوخت ژنراتورهای فعال در معادن، خواستار اصلاح فوری این رویه شد و تأکید کرد ادامه این وضعیت، هزینههای تولید را افزایش داده و فعالیت معادن، بهویژه واحدهای کوچک و متوسط، را در معرض خطر قرار میدهد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدرضا بهرامن، رئیس این تشکل، در مکاتبهای با معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواستار بازنگری در نحوه محاسبه تعرفه سوخت ژنراتورهای مورد استفاده در معادن شد.
وی در این نامه با اشاره به نقش حیاتی ژنراتورها در بسیاری از معادن کشور گفت: در شرایطی که این تجهیزات عملاً جزئی جداییناپذیر از چرخه استخراج و تولید محسوب میشوند، اعمال تعرفه غیرتولیدی برای سوخت آنها، فشار مضاعفی بر هزینههای تولید وارد کرده و تداوم فعالیت معادن را با چالش جدی مواجه میکند.
رئیس خانه معدن ایران همچنین پیشنهاد داده است تا زمان اصلاح دستورالعملهای مربوطه، سوخت مصرفی ژنراتورهای معدنی با تعرفه تولیدی و حداقل معادل سوخت ماشینآلات معدنی محاسبه شود. در همین راستا، تشکیل کارگروهی مشترک برای تدوین سازوکار اجرایی این موضوع نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
این تشکل با تأکید بر اهمیت حمایت از بخش معدن اعلام کرده است: پشتیبانی از فعالیتهای معدنی بهمنزله حمایت از تولید ملی است و بدون تأمین عادلانه و پایدار انرژی، استمرار تولید امکانپذیر نخواهد بود.