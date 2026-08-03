آغاز رسمی برگزاری مسابقات وزنه برداری با اوزان جدید
فدراسیون جهانی وزنهبرداری بهصورت رسمی اوزان جدید را اجرایی کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، براساس اعلام قبلی فدراسیون جهانی وزنه برداری از اول آگوست ۲۰۲۶ (۱۰ مرداد ۱۴۰۵) به صورت رسمی مسابقات این رشته براساس اوزان جدید برگزار میشود. بر این اساس در بخش مردان (بزرگسالان و جوانان) اوزان به ۶۰، ۶۵، ۷۰، ۷۵، ۸۵، ۹۵، ۱۱۰ و ۱۱۰+ کیلوگرم و نوجوانان ۵۵، ۶۰، ۶۵، ۷۰، ۷۵، ۸۵، ۹۵ و ۹۵+ کیلوگرم تغییر میکند.
مسابقات بخش زنان نیز (بزرگسالان و جوانان) در اوزان ۴۹، ۵۳، ۵۷، ۶۱، ۶۹، ۷۷، ۸۶ و ۸۶+ کیلوگرم و نوجوانان ۴۵، ۴۹، ۵۳، ۵۷، ۶۱، ۶۹،۷۷ و۷۷+ کیلوگرم برگزار میشود.
همچنین براساس تصمیم گیری صورت گرفته اوزان المپیکی نیز به شرح زیر است:
مردان: ۶۵، ۷۵، ۸۵، ۹۵، ۱۱۰ و ۱۱۰+کیلوگرم
زنان: ۵۳، ۶۱، ۶۹، ۷۷، ۸۶ و ۸۶+ کیلوگرم