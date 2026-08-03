پخش زنده
امروز: -
همزمان با ثبت صادرات ۲ میلیون تن کالا از مبادی گمرکی آذربایجانغربی در چهار ماه نخست سال، ناظر گمرکات استان از رشد ۱۲ درصدی ارزش صادرات و افزایش ۳۰۰ درصدی فعالیتهای گمرکی در مرز ریلی «رازی» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ناظر گمرکات آذربایجانغربی گفت: با وجود تردد روزانه ۱۵ هزار مسافر و ۱۵۰۰ کامیون، توسعه زیرساختهای الکترونیکی و فیزیکی در اولویت برنامههای اجرایی استان قرار گرفته است.
خالد جنگجو با اعلام آمار عملکرد گمرکات استان در چهار ماهه ابتدایی سال جاری تصریح کرد: در این بازه زمانی، بیش از ۲ میلیون تن کالا از گمرکات استان صادر شده که از نظر ارزشی با رشد ۱۲ درصدی همراه بوده است.
وی با تأکید بر اینکه زیرساختهای فعلی پاسخگوی حجم بالای ترددها نیست، از عزم جدی برای هوشمندسازی مبادی خروجی خبر داد و افزود: استقرار دستگاههای پایش الکترونیکی در دستور کار است.
هماکنون علاوه بر چهار دستگاه «ایکسری» کامیونی فعال در مرزهای بازرگان و سرو، تکمیل زیرساختهای لازم برای استقرار این دستگاهها در گمرکات پیرانشهر و رازی خوی با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است که تا سه ماه آینده وارد مدار بهرهبرداری خواهند شد.
ناظر گمرکات آذربایجانغربی با اشاره به ظرفیت ۹ گمرک فعال در استان (۶ مبادی رسمی و ۳ گمرک داخلی) تصریح کرد: در کنار برنامهریزی برای اضافه شدن مرز «کوزهرش»، تعداد بازارچههای مرزی نیز با ایجاد دو بازارچه جدید به ۸ مورد افزایش مییابد. همچنین پیگیریهای لازم برای تکمیل زیرساختهای بازارچه «ساریسو» با جدیت دنبال میشود.
او در ادامه با اشاره به اهمیت استراتژیک مرز رازی خوی به عنوان تنها مسیر ریلی ایران به اروپا، گفت: فعالیتهای گمرکی این مرز در سال جاری ۳۰۰ درصد افزایش یافته و همزمان فاز سوم توسعه آن در حال اجراست.
جنگجو در پایان از تصویب طرح جامع توسعه چهار مرز اصلی استان شامل «بازرگان»، «رازی»، «سرو» و «تمرچین» خبر داد و خاطرنشان کرد: با تعیین پیمانکار، عملیات اجرایی این طرحهای زیربنایی برای ارتقای ظرفیتهای صادراتی و ترانزیتی آذربایجانغربی بهزودی آغاز خواهد شد.