به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار ارومیه گفت: در سال جاری ۲۴۷ طرح عمرانی در سطح شهرستان ارومیه اجرا می‌شود که بیشترین این طرح‌ها درحوزه‌های حمل‌ونقل، آموزش وپرورش و ورزش است.

قهرمان عیوضلو در کمیته برنامه ریزی شهرستان با اعلام اینکه باید ظرفیت‌های شهر ارومیه در حوزه گردشگری شناسانده شود افزود: در صورت سرمایه گذاری‌های لازم در این بخش، ارومیه می‌تواند به‌ عنوان قطب برتر گردشگری درکشور مطرح شود.

وی برگزاری جلسات بررسی مشکلات محله محور را از مهمترین جلسات درحل مشکلات مناطق کم برخوردار و حاشیه‌ای ارومیه عنوان کرد و افزود: همه مدیران ومسئولان بایدجوابگوی عملکرد خود دراین مناطق باشند.

حجت‌ الاسلام سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی هم با ذکر اینکه باید مشکلات مناطق مختلف ارومیه اولویت بندی شود گفت: امسال باید بیشتر طرح‌های نیمه تمام در سطح شهرستان به بهره‌برداری برسد.

حاکم ممکان یکی دیگر از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی هم از پایین بودن شاخص‌های شهرستان ارومیه در حوزه‌های مختلف انتقاد کرد و گفت: همه باید با وحدت و همدلی در جذب اعتبارات ملی و شهرستانی و نیز هزینه کرد آنها تلاش کنیم.

حسن اصغر زاده کارشناس مدیریت و برنامه ریزی استان هم گفت: اعتبارات شهرستان ارومیه در سال جاری یک هزار و ۷۷۲میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل رشد کمی داشته است.

در این جلسه اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ارومیه پس از بررسی پیشنهاد‌ها و اولویت توسعه به تصویب اعضای کمیته برنامه ریزی رسید.