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تیم سنوپارس با کسب عنوان قهرمانی، جام نخستین دوره مسابقات لیگ برتر مینیفوتبال استان یزد را بالای سر برد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حسینعلی انتظاری، دبیر کمیته مینیفوتبال استان یزد، با اشاره به برگزاری نخستین دوره لیگ برتر مینیفوتبال استان یزد اظهار کرد: این رقابتها با همت هیئت ورزش همگانی و کمیته مینیفوتبال استان یزد، از ۲۱ خرداد تا ۶ مرداد ۱۴۰۳ به مدت ۴۷ روز در زمین چمن مصنوعی اتحاد ملاباشی یزد و با حضور ۸ تیم در قالب یک گروه و به صورت دورهای برگزار شد.
وی با بیان اینکه سطح کیفی مسابقات مطلوب و قابل قبول بود، افزود: تیمها با انگیزه، آمادگی و تدارکات مناسب در این رقابتها حضور یافتند و همین موضوع به افزایش کیفیت بازیها کمک کرد. هرچند در برگزاری مسابقات با برخی کاستیها روبهرو بودیم، اما تلاش کردیم هر روز شرایط بهتری را فراهم کنیم. اگر همه ارکان این رشته همراه باشند، مینیفوتبال استان یزد در آیندهای نزدیک به جایگاه شایستهای دست خواهد یافت.
انتظاری با اشاره به آمار این دوره از مسابقات گفت: در مجموع ۲۸ دیدار برگزار شد که طی آن ۱۳۰ گل به ثمر رسید. همچنین داوران در طول مسابقات ۳۹ کارت زرد و قرمز به بازیکنان نشان دادند.
دبیر کمیته مینیفوتبال استان یزد ادامه داد: تیم دهیاری شحنه به دلیل دریافت کمترین تعداد کارتهای انضباطی و همچنین رعایت اخلاق و رفتار شایسته، عنوان تیم اخلاق مسابقات را کسب کرد. همچنین محمد تاجیک، مهاجم تیم سنوپارس، با به ثمر رساندن ۱۲ گل، عنوان آقای گل نخستین دوره لیگ برتر مینیفوتبال استان یزد را به خود اختصاص داد.