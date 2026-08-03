دبیر جبهه انقلاب اسلامی در البرز، در برنامه رادیویی رهیافت با تبیین رسالت تمدن‌سازی امت اسلامی، راهپیمایی عظیم اربعین را منظومه‌ای راهبردی برای هم‌افزایی ملت‌های آزادی‌خواه و نشانه بارزی از تغییر موازنه قدرت جهانی به نفع جبهه مقاومت دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ،حسین امیدیان با تاکید بر اینکه ماموریت اصلی ملت مبعوث شده، تمدن‌سازی است، گفت: تمدن به معنای گسترش فرهنگ عالی در جغرافیای پهناور است و در تمدن اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر شاخص اصلی آن محسوب می‌شود. امروز، حضور پرشور مردم در سنگر خیابان‌ها برای برگزاری آیین‌های مذهبی، تجلی همین تمدن‌سازی در عصر حاضر است.

دبیر جبهه انقلاب اسلامی در البرز با اشاره به پیوستگی رویدادهای بزرگ انقلابی بیان کرد: اربعین امسال در امتداد تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب قرار دارد و این حضور میلیونی، بدرقه‌ای عظیم و حماسه‌ای است که عراق به عنوان نوک پیکان درگیری با استکبار، میزبانی آن را بر عهده گرفته است.

وی با تحلیل ماهیت جریان باطل به مجری رادیو افزود: دشمن تا زمانی که نابود نشود از دشمنی دست برنمی‌دارد و جریان حق باید همواره در حال مبارزه باشد. با توجه به صدمات جدی که دشمنان در عرصه‌های گوناگون متحمل شده‌اند، جنگ نظامی دیگر برای آن‌ها به‌صرفه نیست و آن‌ها توان جدی برای مواجهه سخت ندارند.

امیدیان در برنامه زنده رهیافت خاطرنشان کرد: دشمن اکنون در حوزه جنگ نرم و عملیات رسانه‌ای، تلاش می‌کند با ایجاد فضای ارعاب به اهداف خود برسد. با این حال، جنگ ما با کفر و استکبار پایانی ندارد و جبهه مقاومت با تکیه بر آگاهی و حضور مردم، تمامی توطئه‌ها را خنثی خواهد کرد.

این فعال فرهنگی به تحولات کلان جهانی اشاره کرد و گفت: در بررسی‌های علمی و فضای مجازی، بیش از ۱۴ هزار مقاله درباره افول آمریکا منتشر شده است. ما در یک پیچ تاریخی قرار داریم که قدرت از غرب به شرق در حال تغییر است و در این میان، توسعه جریان مقاومت و شکل‌گیری قدرت‌های اسلامی، واقعیت غیرقابل انکار صحنه بین‌الملل است.

وی با یادآوری بصیرت شهدای دوران دفاع مقدس به مجری رادیو البرز افزود: شهید حسن باقری در سال ۱۳۶۰ با درکی عمیق و نگاه راهبردی، پیش‌بینی کرده بود که عراقی‌ها در آینده، همرزمان ما در جبهه علیه کفر و استکبار خواهند بود. امروز این پیش‌بینی محقق شده و پیوند میان دو ملت به نماد قدرت‌نمایی در برابر سلطه تبدیل شده است.

امیدیان در پایان حضور در برنامه زنده رادیویی رهیافت خاطرنشان کرد: برای هم‌افزایی هرچه بیشتر مسلمانان و ملت‌های آزادی‌خواه جهان، نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های اربعین هستیم. اربعین منظومه اصلی شکل‌گیری قدرت نوین اسلامی است که می‌تواند تمامی توطئه‌ها را خنثی و مسیر ظهور تمدن اسلامی را هموار سازد.