سرمربی تیم ملی کشتی آزاد، ماندگاری ۵ ساله تیم ایران بر روی سکوی جهانی را نتیجه لطف خدا، برنامه‌ریزی فدراسیون کشتی و غیرت کشتی‌گیران دانست.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پژمان درستکار پس از بازگشت جام نایب قهرمانی رقابت‌های جهانی ۲۰۲۴ آلبانی به ایران، ضمن اشاره به ارتقای جایگاه تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در این رقابت‌ها، اظهار داشت: در ابتدا تیم ایران به عنوان سوم دست یافته بود، اما پس از مثبت شدن آزمایش دوپینگ کشتی گیر گرجستان، مدال محمد نخودی از برنز به نقره تغییر یافت و جایگاه تیم ایران نیز از سوم به نایب‌قهرمانی جهان ارتقا پیدا کرد.

وی افزود: تیم ملی کشتی آزاد ایران از سال ۲۰۲۱ تاکنون برای پنجمین سال پیاپی بر روی سکوی جهانی قرار گرفته است؛ رکوردی که در تاریخ کشتی ایران سابقه نداشته و نشان از ثبات قدرت فنی کشتی ایران در سطح اول جهان را دارد.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد با بیان اینکه تیم ایران در مسابقات ۲۰۲۴ آلبانی شانس کسب عنوان قهرمانی جهان را نیز داشت، برخی حوادث غیرمنتظره را مانع از تحقق این هدف دانست و گفت: محمد نخودی در آن مسابقات در اوج آمادگی بود و موفق شد جردن باروز را شکست دهد، اما متأسفانه در شرایطی که از حریف گرجستانی خود پیش بود، دچار آسیب‌دیدگی شدید و پارگی رباط پا شد؛ مصدومیتی که او را حدود ۹ ماه از میادین کشتی دور کرد. پس از مسابقات و با مشخص شدن دوپینگ این حریف گرج، مدال نخودی از برنز به نقره تغییر کرد.

درستکار درباره سایر نمایندگان کشورمان، افزود: در وزن ۹۲ کیلوگرم نیز کامران قاسم‌پور به اعتقاد من بیشتر به دلیل حوادث و اتفاقات خاص کشتی، مقابل سعدالله‌یف شکست خورد. همچنین امیرمحمد یزدانی که قرار بود در وزن ۷۰ کیلوگرم اعزام شود، در روز‌های پایانی پیش از مسابقات به دلیل شکستگی استخوان دست از ترکیب کنار رفت و سینا خلیلی، کشتی‌گیر جوانی که هنوز ۱۸ ساله نشده بود، جایگزین او شد. رضا مومنی نیز در این مسابقات نخستین تجربه مهم جهانی خود را کسب کرد.

وی گفت: امیدوارم تیم ایران در سال ۲۰۲۶ بتواند عنوان قهرمانی جهان سال ۲۰۲۵ را تکرار کند. اگرچه رقابت با تیم آمریکا دشوار است، اما کشتی‌گیران ما برای دفاع از عنوان قهرمانی با تمام توان مبارزه خواهند کرد.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ماندگاری پنج‌ساله تیم ایران روی سکوی جهانی را نتیجه لطف خدا، برنامه‌ریزی فدراسیون کشتی و غیرت کشتی‌گیران دانست و ابراز امیدواری کرد که کشتی ایران سال‌های بیشتری در اوج افتخارات باقی بماند.