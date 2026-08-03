رئیس مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه گفت: براساس مصوبه هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ابزار تأمین مالی خصوصی فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، زینب فلاح تفتی افزود: هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با لحاظ ظرفیت تبصره ۴ ماده ۱۴ «قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» ناظر بر عرضه خصوصی اوراق بدهی و هم‌چنین تصویب مقررات مرتبط با انتشار اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت و توسعه تأمین مالی از طریق سکو‌های تامین مالی جمعی، بررسی و تدوین مقررات حاکم بر تأسیس و فعالیت نوع خاصی از صندوق سرمایه‌گذاری با عنوان صندوق سرمایه‌گذاری در ابزار تامین مالی خصوصی را در دستور کار قرار داد و پس از بررسی کارشناسی و دریافت نظرات مردم در فراخوان عمومی، مقررات لازم را به تصویب رساند.

رئیس مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه، با بیان این‌که این صندوق از نوع درآمد ثابت و ساختار آن صدور و ابطالی است و سرمایه گذاری در این صندوق مستلزم پذیرش و امضای بیانیه ریسک توسط سرمایه‌گذار بوده و حداقل میزان سرمایه گذاری برای فراهم شدن امکان سرمایه گذاری هر سرمایه‌گذار در این صندوق، ۵۰۰ میلیون تومان است،

وی افزد: امکان ابطال واحدهای صندوق صرفاً در مقاطع زمانی مشخص مجاز است؛ این مقاطع و سقف تعداد واحد‌های قابل ابطال در هر مقطع، در امیدنامه صندوق تعیین خواهد شد. از این رو، سرمایه‌گذاران می‌بایست قبل از سرمایه‌گذاری در هر صندوق، امیدنامه صندوق را به دقت مطالعه کنند.

فلاح تفتی در پاسخ به این پرسش که آیا این صندوق سود ماهانه نیز پرداخت می‌کند یا خیر؟ گفت: طبق بند ۱۲ دستورالعمل مصوب، صندوق از امکان پرداخت دوره‌ای به سرمایه‌گذاران در مقاطع ۳ ماهه، ۶ ماهه یا سالانه، با شرایطی که در امیدنامه تعیین می‌شود، برخوردار است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر دستورالعمل مذکور ابلاغ شده و تمام فعالان بازار سرمایه می‌توانند با مراجعه به پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه از مفاد آن آگاهی یابند.