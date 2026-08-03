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صداوسیمای آذربایجان غربی ، میزبان دوره آموزشی تخصصی با محوریت تدوین و پیادهسازی طرحهای پدافند غیرعامل برای مدیران و رابطان دستگاههای اجرایی استان بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، صداوسیمای آذربایجان غربی در ایفای نقش خود بهعنوان رئیس کارگروه فرهنگی و اجتماعی پدافند غیرعامل استان، میزبان دوره آموزشی تخصصی با محوریت تدوین و پیادهسازی طرحهای پدافند غیرعامل (Plan۷) برای مدیران و رابطان دستگاههای اجرایی استان بود.
این دوره آموزشی که باهدف ارتقای سطح آمادگی و تابآوری دستگاههای اجرایی برگزار شد، با حضور کوروش مصطفوی، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری، جمعی از مدیران و رابطان پدافند غیرعامل دستگاههای اجرایی استان از جمله استانداری، اداره کل اطلاعات، سپاه شهدا، نیروی انتظامی، تبلیغات اسلامی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزشوپرورش، میراثفرهنگی و گردشگری، ورزش و جوانان، شهرداری ارومیه، دانشگاه ارومیه و دانشگاه علوم پزشکی و همچنین مدیران بخشهای مختلف صداوسیمای آذربایجان غربی در سالن جلسات این مرکز برگزار شد.
در ابتدای این نشست، کوروش مصطفوی، مدیرکل پدافند غیرعامل استان با تأکید بر اهمیت راهبردی پدافند غیرعامل در شرایط کنونی اظهار داشت: باتوجهبه ابعاد و ماهیت تهدیدهای نوین، دستگاههای اجرایی باید با بهرهگیری از رویکردهای علمی، تداوم فعالیت و کارکرد خود را حفظ و ارتقا دهند.
وی افزود: هدف ما در کارگروه فرهنگی و اجتماعی پدافند غیرعامل، فراگیری روشهای علمی برای شناخت نقاط آسیبپذیر و منابع در دسترس جهت تضمین پایداری کلان مجموعههاست. خروجی این جلسات آموزشی، دریافت طرحهای عملیاتی از دستگاهها و پیادهسازی آنهاست که در نهایت به پایداری اجتماعی منجر خواهد شد.
در ادامه این دوره آموزشی ۸ ساعته، محمد سلیمیراد، مدرس و کارشناس پدافند غیرعامل، با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) که پدافند غیرعامل را یک اصل برای همیشه دانستهاند، به تشریح مفاهیم، ابعاد و اهمیت این حوزه در شرایط فعلی پرداخت.
این دوره تخصصی با بررسی مباحث فنی طرحهای پدافندی و برگزاری نشست پرسشوپاسخ جهت تبیین دقیقتر راهکارهای مقابله با تهدیدات و پیشگیری از آسیبها به کار خود پایان داد.