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مدیر حج و زیارت استان اردبیل گفت: از آغاز سفرِ اربعین تا امروز بیش از ۶ هزارو ۶۰۰ نفر زائر از استان اردبیل از مرزهای کشورمان به استان بازگشتهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مدیر حج و زیارت استان گفت: از آغاز سفرِ اربعین تا امروز بیش از ۶ هزارو ۶۰۰ نفر زائر از استان اردبیل از مرزهای کشورمان به استان بازگشتهاند.
ابراهیم احدی اوجِ زمانِ بازگشتِ زائران را همزمان با اربعین حسینی، ۱۳ و ۱۴ مرداد اعلام کرد و افزود: ۹۱ درصدِ زائران مرز مهران را برای تردد انتخاب کردهاند.
وی گفت: تا کنون ۲۳ هزارو ۶۹۲ زائر از استان اردبیل به همایش بزرگِ پیاده رویِ اربعین پیوستهاند.
سردار کرمی رئیس پلیس راهورِ فراجا هم گفت: با توجه به آغاز بازگشتِ زائران به کشور، همه ظرفیتِ ناوگان حملونقل عمومی برای خدمترسانی، بویژه در مرز مهران، بهکار گرفته شده است.