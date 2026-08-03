به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مدیر حج و زیارت استان گفت: از آغاز سفرِ اربعین تا امروز بیش از ۶ هزارو ۶۰۰ نفر زائر از استان اردبیل از مرز‌های کشورمان به استان بازگشته‌اند.

ابراهیم احدی اوجِ زمانِ بازگشتِ زائران را همزمان با اربعین حسینی، ۱۳ و ۱۴ مرداد اعلام کرد و افزود: ۹۱ درصدِ زائران مرز مهران را برای تردد انتخاب کرده‌اند.

وی گفت: تا کنون ۲۳ هزارو ۶۹۲ زائر از استان اردبیل به همایش بزرگِ پیاده رویِ اربعین پیوسته‌اند.

سردار کرمی رئیس پلیس راهورِ فراجا هم گفت: با توجه به آغاز بازگشتِ زائران به کشور، همه ظرفیتِ ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای خدمت‌رسانی، بویژه در مرز مهران، به‌کار گرفته شده است.