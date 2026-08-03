به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست فرمانداری شادگان گفت: تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم پیاده روی اربعین حسینی (ع) پیش بینی شده است و انشاالله در این روز بزرگ افتخار خدمت رسانی به زائران شهرستان شادگان و شهرستان‌های همجوار را خواهیم داشت و همه دستگاه‌های اجرایی با تمام ظرفیت در این مسیر مشارکت کنند.

حبیب الله عفری فرد با تاکید بر جایگاه معنوی قدمگاه عباس الدوایر این مکان را یکی از بقاع متبرکه و ظرفیت‌های ارزشمند مذهبی شهرستان دانست و خاطرنشان کرد:همه ظرفیت‌های شهرستان برای میزبانی شایسته از زائران اربعین در قدمگاه عباس الدوایر و مسیر پیاده روی به کار گرفته شود.

وی ادامه داد: مراسم پیاده روی اربعین حسینی (ع) هر ساله با حضور ده‌ها هزار زائر از شهرستان شادگان و شهر‌های مختلف استان خوزستان در قدمگاه عباس الدوایر برگزار می‌شود.