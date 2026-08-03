رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه این استان در تولید انجیر سیاه در سطح کشور بی‌رقیب است تصریح کرد: وجود ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار باغات متمرکز این محصول در شهرستان‌های پلدختر و معمولان، یک مزیت راهبردی برای تسهیل عرضه و تقاضا و مدیریت مطلوب بازاررسانی به شمار می‌رود.

صیادی با بیان اینکه سالانه حدود ۴۵ هزار تن انجیر از این سطح برداشت می‌شود به فسادپذیری بالای این محصول اشاره و بیان کرد: ماندگاری این محصول ۷۲ ساعت تا چند روز است از این رو توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری در راستای تکمیل زنجیره ارزش از برنامه‌ها و اولویت‌های اصلی سازمان جهاد کشاورزی لرستان محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در همین راستا تاکنون مجوزهایی برای ایجاد ظرفیت فرآوری ۱۰ هزار تن محصول صادر شده که شامل تولید انجیر خشک، سرکه انجیر و احداث سردخانه‌هاست و بخشی از این طرح‌ها به بهره‌برداری رسیده و بخش دیگری نیز در مراحل اجرایی قرار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه باغات انجیر لرستان در سال جاری از نظر تامین منابع آبی با مشکلی مواجه نبودند خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی همواره در کنار بهره‌برداران و در سال‌هایی که استان با کم‌آبی مواجه بود نیز تلاش کرد با اتخاذ تدابیر لازم، مشکلات باغداران را تا حد امکان برطرف کند.

مدیرصنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی لرستان نیز با اشاره به جایگاه ویژه شهرستان پلدختر در تولید انجیر سیاه کشور اظهار کرد: شهرستان‌های پلدختر و معمولان بخش عمده‌ای از تولید ۴۵ هزار تن انجیر سیاه استان را به خود اختصاص داده‌اند و توسعه صنایع تبدیلی این محصول از مهم‌ترین برنامه‌های استان است.

نوشین زمانی گنجی افزود: ۶ مجوز صنایع تبدیلی در حوزه فرآوری، خشک‌کردن انواع میوه، سبزیجات و انجیر با ظرفیت سالانه ۶ هزار تن در یک شیفت کاری برای شهرستان پلدختر صادر شده است که از این تعداد ۲ واحد با ظرفیت ۲ هزار تن در زمینه تولید انجیر خشک، میوه خشک و سبزیجات خشک فعال هستند.

وی ادامه داد: واحد خشک‌کنی میوه با ظرفیت سالانه ۲ هزار تن نیز در حال بهره‌برداری است که برای اجرای این طرح، چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است.

زمانی‌گنجی همچنین از پیشرفت طرح تولید سرکه در شهرستان پلدختر خبر داد و گفت: واحد تولید سرکه با ظرفیت چهار هزار تن در سال و قابلیت تولید سرکه انجیر، تاکنون چهار میلیارد تومان تسهیلات از محل منابع فنی و اعتباری دریافت کرده و به بانک معرفی شده است و اکنون با حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای توسعه بیشتر صنایع تبدیلی اظهار داشت: کارخانه فرآوری انجیر و یک واحد فرآوری سبزیجات با ظرفیت سالانه هزار تن در حال حاضر غیرفعال هستند و احیای این واحدها می‌تواند نقش مهمی در افزایش ظرفیت فرآوری محصولات باغی شهرستان ایفا کند.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: در کنار ظرفیت‌های پلدختر، واحد صنایع تبدیلی سایر شهرستان‌های استان از جمله خرم‌آباد نیز با ظرفیت هزار تن در سال در زمینه خشک‌کردن و فرآوری انجیر فعالیت دارد و علاوه بر تولید، اقدامات ارزشمندی در توسعه بازارهای صادراتی این محصول انجام داده است.

زمانی گنجی با بیان اینکه چهار طرح صنایع تبدیلی دیگر با ظرفیت مجموع چهار هزار تن در شهرستان پلدختر در دست اجراست تصریح کرد: برای تکمیل این طرح‌ها بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان نیاز است و با بهره‌برداری از آن‌ها ظرفیت فرآوری محصولات باغی منطقه به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

وی تاکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی لرستان با ارائه مشوق‌هایی همچون واگذاری زمین، تامین زیرساخت‌های مورد نیاز، ارائه مشاوره‌های تخصصی، حمایت از بازاریابی و صادرات و معرفی محصولات در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی از سرمایه‌گذاران این حوزه حمایت می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: توسعه صنایع تبدیلی انجیر در پلدختر، علاوه بر جلوگیری از خام‌فروشی و کاهش ضایعات موجب افزایش ارزش افزوده، ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی منطقه و تثبیت جایگاه لرستان به عنوان یکی از قطب‌های تولید و فرآوری انجیر کشور خواهد شد.