سرپرست مرکز بهداشت کیش، گفت: والدین با مراجعه به مراکز خدمات جامع سلامت، معاینه دوره‌ای و بررسی وضعیت سلامت فرزندان خود را در سنین ۵ تا ۱۸ سال انجام دهند.

پایش به موقع سلامت دانش‌آموزان و شناسایی زودهنگام مشکلات جسمی و روانی

پایش به موقع سلامت دانش‌آموزان و شناسایی زودهنگام مشکلات جسمی و روانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر رضانیا با اشاره به اجرای برنامه مراقبت سلامت دانش‌آموزان، افزود: این برنامه با هدف پایش وضعیت سلامت جسمی، روانی و اجتماعی نوجوانان و شناسایی به‌موقع مشکلات احتمالی اجرا می‌شود.

او افزود: دانش‌آموزان از بدو ورود به دبستان و هر سه سال یک‌بار در پایه‌های اول، چهارم، هفتم و دهم می‌توانند با مراجعه به مراکز خدمات جامع سلامت محل سکونت خود، از خدمات رایگان مراقبتی، معاینه های پزشکی و بررسی وضعیت واکسیناسیون بهره‌مند شوند.

سرپرست مرکز بهداشت کیش با بیان اینکه انجام مراقبت سلامت برای دانش‌آموزان پایه‌های هدف از الزامات نام نویسی است، از مدیران مدارس و والدین خواست با همکاری و پیگیری لازم، زمینه انجام به‌موقع مراقبت‌ها را فراهم کنند.

دکتر رضانیا خاطرنشان کرد: ارائه خدمات سلامت دانش‌آموزان در مراکز خدمات جامع سلامت بوعلی، فارابی و پایگاه‌های سلامت مهستان و سحر انجام می‌شود و خانواده‌ها می‌توانند برای دریافت خدمات رایگان به نزدیک‌ترین مرکز محل سکونت خود مراجعه کنند.