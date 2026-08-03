به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حضرت آیت‌الله العظمی جوادی آملی در تبیین ابعاد معرفتی و تمدنی زیارت اربعین، به تشریح حقیقت حیات شهید و وظیفه زائران در قبال خون‌های پاک ریخته‌شده پرداخته‌اند. ایشان با نگاهی عمیق و توحیدی، مفاهیم زیارت را تابلویی راهنما برای زندگی فردی و اجتماعی توصیف می‌کنند.

وی با تبیین عبارات عمیق زیارت‌نامه‌ها، حقیقت حیات شهید و اثر آن بر جامعه را تحلیل کرده‌اند.

زیارت اربعین؛ درسِ حیات و تمدّن حسینی

زیارت اربعین با یک بهای سنگینی به دست آمده است. در هر زیارتی، ائمه این جمله‌هایی که گفتند برای ما تابلو است. مثلاً در زیارت وارث یا سایر زیارت‌هایی از این دست به ما گفتند که شما که خون دادید، البته اجرتان با خدای سبحان است، ولی خون شما، پیام حیات‌بخش تمدنی دارد و پیام حیات‌بخش تمدنی آن است که شما کشوری را که در آن کشور آرمیدید، او را پاک کرد. «طِبْتُمْ وَ طَابَتِ الأرْضُ الَّتِی فِیهَا دُفِنْتُم». این زیارت مال زائر است نه مال مزور. مزور به لقاء خدا رفت. چه در سوره مبارکه بقره، چه در سوره مبارکه آل‌عمران فرمود اینها زنده‌اند «حی عند الله مرزوق». حرف بلندی جناب سنایی دارد که خیلی‌ها از مرگ می‌ترسند و علاقه‌مند به زندگی هستند، اما «از این زندگی ترس که اکنون در آنی». مگر جناب‌عالی زنده‌ای؟

شما خیال می‌کنید هرکس نفس می‌کشد زنده است. شما می‌گویی من از مرگ می‌ترسم. خب بله، خب مرگ چیز بدی است. ولی اینی که شما داری مرگ است. «از این زندگی ترس که اکنون در آنی». این زیارت تعلیم فرهنگی زائر است که زائر بفهمد که مزور رفته است تا کشور را پاک کند.

«طِبْتُمْ وَ طَابَتِ الأرْضُ الَّتِی فِیهَا دُفِنْتُم». کشوری که شما را در خود جای داده، این کشور پاک است. خب حالا در یک همچین کشوری ما اختلاس داشتیم، معلوم است شرط شهید را ادا نکردیم. چه رسد به سیدالشهدا، باندبازی داشتیم، معلوم می‌شود که حق شهید را ادا نکردیم. آخه اینها فرهنگ ماست.

ما برای چه می‌رویم زیارت؟ «طِبْتُمْ وَ طَابَتِ الأرْضُ الَّتِی فِیهَا دُفِنْتُم»

بعد می‌گوییم: «یا لَیتَنِی کُنْتُ مَعَکُم».

وقتی خونی بتواند کشوری را متمدّن کند،‌ای کاش ما هم با شما بودیم!