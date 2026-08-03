به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: پیش بینی می‌شود امسال حدود ۴۰ هزار تن عناب تازه از عنابستان‌های استان برداشت شود که در مقایسه با سال گذشته حدودا ۷۰ درصد کاهش خواهد داشت.

اسفندیاری افزود: ۹ هزار و ۹۳۱ نفر بهره بردار عناب در استان فعالند و شهرستان‌های خوسف، بیرجند و زیرکوه بیشترین سطح زیر کشت این محصول را دارند.

وی گفت: پیش بینی می‌شود که از حدود ۴۰ هزار تن عناب تازه مبلغی حدود ۶ میلیارد تومان در آمد، عاید کشارزان استان شود ولی بدلیل اثرات طوفان و گرما در اردیبهشت و خرداد سال جاری، حدود ۷۰ درصد کاهش درامد وجود خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: ۱۰ واحد با ظرفیت هزار و ۹۱۱ تن در سال در استان فعالند و فرآوری بصورت پودر، حبه، شیره، شربت و آب میوه عناب است.