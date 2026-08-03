به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۸ صبح امروز دوشنبه ۱۲ مرداد شاخص کیفی هوا در شهر‌های آبادان با ۱۱۰، بهبهان با ۱۱۹، اندیمشک با ۱۱۷، سوسنگرد و شوشتر با ۱۰۶ و اهواز با ۱۰۴ میکروگرم بر متر مکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس تنفسی گزارش شده است.

همچنین شاخص کیفی هوا در شوش ۱۵۷ میکروگرم بر متر مکعب ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی و وضعیت قرمز است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، براساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.