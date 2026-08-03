به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دکتر رضا زاده رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان در این باره تشریح کرد: یک تصادف شدید در جاده گلوان قارنا به سمت شهرستان نقده به مرکز پیام اورژانس استان اعلام شد. این حادثه منجر به مصدومیت هفت نفر شد که بلافاصله سه دستگاه آمبولانس از پایگاه جاده‌ای قارنا و آمبولانس شهری دو و یک دستگاه آمبولانس از هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود:پس از حضور کارشناسان اورژانس در صحنه و ارزیابی مصدومان، خدمات درمانی را ارائه کرده و برای ارائه خدمات درمانی بیشتر به بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان نقده منتقل کردند و یک مصدوم را نیز در محل درمان سرپایی شد.

دکتر رضا زاده، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان آذربایجان غربی، در مورد این تصادف گفت: "نظم و رعایت قوانین رانندگی از جمله سرعت مطمئنه می‌تواند از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کند. کارشناسان اورژانس با سرعت عمل و کارآمدی خود به محل حادثه رسیدند و توانستند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مصدومان کمک کنند. "