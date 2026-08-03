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مدیرکل امور مالیاتی خوزستان از تمدید مهلت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار ۱۴۰۵ تا مردادماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی خورشیدی با اشاره به سایر تمهیدات پیشبینیشده برای مودیان بیان کرد: بازه زمانی دریافت فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم از طریق تکمیل فرم الکترونیکی «جزئیات اطلاعات معاملات» اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در کارپوشه سامانه مودیان برای فصل بهار ۱۴۰۵ تا پایان روز یکشنبه ۲۵ مردادماه تمدید شده است.
وی ادامه داد: آخرین مهلت تکمیل این فرم از طریق بارگذاری فایل، پایان روز شنبه ۲۴ مردادماه خواهد بود و در روز ۲۵ مردادماه ثبت اطلاعات بهصورت موردی امکانپذیر است.
خورشیدی اظهار داشت: مودیانی که تا پایان روز ۲۵ مردادماه امسال خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده بهار را بهصورت نهایی ذخیره کنند از بخشودگی صد درصدی جرایم بند «ب» ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز بهرهمند خواهند شد.
مدیرکل امور مالیاتی خوزستان همچنین تاکید کرد: برخورداری از این بخشودگیها منوط به انجام اقدامات لازم در مهلتهای مقرر و از طریق سامانه مودیان است و مودیان باید برای بهرهمندی از تسهیلات در نظر گرفتهشده، نسبت به انجام بهموقع تکالیف قانونی خود اقدام کنند.
خوزستان سال گذشته ۱۱۵ درصد از تعهد درآمد مالیاتی خود را محقق ساخت.