بین الحرمین میعادگاه زائرانی که به عشق سرور و سالار شهیدان پیاده خود را به اینجا رسانده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ زائران اربعین حسینی امسال متفاوت حاضر شدند و با در دست داشتن عکس رهبر شهید در بین الحرمین نشان دادند که در این مکان مقدس هم به یاد قائد شهید امت هستند.

امسال مردم در پیاده روی اربعین حضور حماسی داشتند و با حضوری پر شور در بین الحرمین شب اربعین به یاد شهدای کربلا و رهبر شهید عزاداری می‌کنند.

زائران در این شب عزیز برای همه دعا می‌کنند و می‌گویند هر کس برای یکبار در پیاده روی اربعین حضور پیدا کرد دیگر نمی‌تواند دل بکند.

عاشقان امام شهید برای برگزاری مراسم معنوی اربعین خود را به بین الحرمین رسانده‌اند و می‌گویند به یاد رهبر شهید به اینجا آمده‌اند.