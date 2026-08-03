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سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از مصدومیت سه نفر در پی واژگونی یک دستگاه لودر در یکی از معادن شهرستان چاراویماق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، وحید شادینیا اظهار کرد: پس از اعلام این حادثه دو دستگاه آمبولانس از پایگاههای اورژانس قرهآغاج و شیویار به محل اعزام شدند.
وی با بیان اینکه مصدومان پیش از رسیدن نیروهای اورژانس توسط عوامل معدن از داخل لودر خارج شده بودند گفت: مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه روند درمان به بیمارستان امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) قرهآغاج منتقل شدند.
سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: عملیات امدادرسانی این حادثه حدود سه ساعت به طول انجامید.